Vuelle In casa un filotto che fa sognare

Il calendario dellaè davvero singolare. Da dicembre sta proponendo tante partitelinghe, che fra l’altro la squadra sta sfruttando benissimo, tanto che l’ultima scivolata inrisale al 10 novembre contro Rimini. Da lì in poi, solo vittorie alla Vitrifrigo Arena, otto per la precisione, che hanno determinato la risalita dei biancorossi e trasformato l’astronave in una specie di fortino con un pubblico oscillante fra i quattro e i cinquemila spettatori, con la punta degli ottomila contro la Fortitudo. D’ora in poi, però, le cose cambieranno: a febbraio, dopo le due gare consecutivelinghe contro Piacenza (domenica 2 febbraio) e Cividale (sabato 8 febbraio), la Carpegna Prosciutto sarà attesa da tre trasferte consecutive: il 16 febbraio a Bologna contro la Fortitudo, quindi turno infrasettimanale a Cento il 19 febbraio e conclusione del mese il 26 febbraio a Orzinuovi, sempre di mercoledì sera.