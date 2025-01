Oasport.it - Volley femminile, Conegliano completa l’opera in Champions League: Resovia ko e pass per i quarti

Leggi su Oasport.it

ha travolto il Developrescon uno schiacciante 3-0 (25-11; 25-15; 25-19), imponendosi in maniera brillante di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e conquistando la sesta vittoria consecutiva nelladi. Le Campionesse d’Europa hanno così blindato il primo posto nel gruppo A con sei successi (18 punti) e si sono qualificate aidi finale della massima competizione continentale: a marzo torneranno in campo per cercare di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno.Le ragazze di coach Daniele Santarelli, reduci dalla netta affermazione contro Scandicci in campionato, prolungano così la propria imbattibilità stagionale dopo aver regolato la rognosa compagine polacca, già battuta per 3-1 nell’incontro d’andata disputato prima di Natale.