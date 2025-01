Sport.quotidiano.net - Vittoria in Champions League, le pagelle del Bologna: Ndoye imprendibile sulla fascia

, 22 gennaio 2025 – Skorupski 6 Sul cucchiaio mal riuscito di Guirassy sfiora il pallone con i guantoni. Nella ripresa sbaglia il tempo di un’uscita: brividi. Holm 6 Scellerata la trattenuta plateale in area della maglia di Anton che al 13’ manda i rossoblù in apnea. Di ‘prese’ così in area se ne vedono tante ma resta una grave ingenuità. Da lì in poi però confeziona un partitone. Beukema 6,5 Pilota sicuro una difesa che non corre mai grandi rischi. Lucumi 5,5 Al 7’ ‘accompagna’ la caduta in area rossoblù di Beier ma senza commettere fallo. Al 60’ gli si spegne la luce e commette un fallo sciocco da giallo su Beier: Italiano per evitare guai peggiori lo toglie. Lykogiannis 7 Dopo una manciata di minuti Duranville lo svernicia. Il resto è controllo totale della partita, impreziosito da due pennellate da cui nascono i due gol rossoblù.