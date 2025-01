Sport.quotidiano.net - Vista dagli altri. "Aquile, un ciclone»

Lo Spezia torna sé stesso a Carrara. La Gazzetta dello Sport scrive che "il dominio è stato evidente e le tante assenze tra squalifiche (tre) e infortuni (ultimo Soleri, poi Nagy dopo mezz’ora) non si sono notate. D’ Angelo ha insistito sul 3-5-2 vincendola soprattutto sugli esterni, ma anche piazzando Kouda a svariare accanto a Pio Esposito". Suggestiva poi la chiusura: "il messaggio di questa partita vale anche per il Sassuolo: venerdì la sua superiorità sarà messa a dura prova nella bolgia del Picco". Un po’ telegrafico il Corriere dello Sport-Stadio: "Troppo Spezia per la Carrarese" e alla fine "Spezia pronto per la capolista Sassuolo". Si dilunga maggiormente Tuttosport: "Lo Spezia fa la voce grossa nel derby", per proseguire con "regina delle palle inattive ha segnato quattro gol su azione trascinata da Pio Esposito" e "attacco formidabile ma difesa altrettanto all’altezza con il dodicesimo clean sheet stagionale e successo che il tecnico dedica ai tifosi".