Ilgiorno.it - Viaggi pericolosi . Aumentano gli incidenti nelle strade della città

Circolare per Lecco è sempre più pericoloso. Gli agentiPolizia locale nel 2024 hanno rilevato 423, 56 e 15% in più dei 367 del 2023. In 235 casi nessuno si è fatto male, ma in 118 invece si sono registrati feriti più o meno gravi. Il numero die il numero dicon lesioni sono i più alti dell’ultimo lustro, dal 2020 in poi. I piùsono gli automobilisti tra i 50 e i 65 anni, coinvolti nel 26% degli, seguiti da quanti hanno tra i 35 e i 49 d’età. Tra i più prudenti ci sono invece gli over 65, coinvolti “solo“ nel 15% dei sinistri stradali. Tra leche è meglio evitare ci sono via XI Febbraio, dove sono stato registrati 25, corso Promessi sposi con 16 e corso Carlo Alberto e via Leonardo da Vinci con 15. A fare il bilancio è stata l’assessore alla Sicurezza Simona Piazza in occasionefesta di San Sebastiano, patrona dei poliziottiMunicipale, affiancata dal nuovo comandante Lucio Dioguardi, che ha preso servizio insolo da un paio di settimane.