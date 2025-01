Secoloditalia.it - Via le bandiere Lgbt e woke, Trump firma l’ordine: sui palazzi delle istituzioni sventolerà solo quella a stelle e strisce

C’è stato un tempo, neanche troppo lontano, in cui il politically correct sembrava essere il vangelo della società moderna. Ledel Pride e del movimento Black Lives Matter sventolavano accanto aamericana, simboleggiando un’idea di inclusività che, però, non rifletteva la volontà della maggioranza. Una maggioranza reale non si costruisce su slogan né su artifici linguistici, come l’ormai celebre schwa (?) tanto cara a Elly Schlein e ai suoi sostenitori. Una nazione coesa ha bisogno di un simbolo universale che unisca e rappresenti tutti i cittadini. Con la One Flag Policy, l’amministrazioneriporta la bandiera americana al centro della scena, stabilendola come unico emblema ufficiale per le sedi diplomatiche degli Stati Uniti, sia in patria che all’estero.Un’unica bandiera: un’unica nazioneIl memorandum, diffuso lunedì dal Dipartimento di Stato e ottenuto in esclusiva dal Washington Free Beacon, è un segnale potente e simbolico: l’America torna a riunirsi sotto la bandiera a, lasciando dietro di sé le divisioni ideologiche che avevano indebolito l’immagine unitaria del Paese.