"Vetrina importante per il movimento"

L’Asd Arcieri Orione ha ricevuto dal Comitato regionale della federazione l’onore di organizzare l’edizione 2025 dei Campionati regionali indoor di tiro con l’arco e l’Ente fiera di Scandiano – sabato e domenica scorsi – ha visto sfidarsi per il titolo regionale più di 300 arcieri. "Per noi è stato un grande onore e privilegio aver potuto organizzare questa rassegna così– ha detto il presidente Maurizio Cattani -. Al di là del livello, eccellente, della competizione, ciò che ci ha lasciati particolarmente soddisfatti è stata la partecipazione di pubblico. Sono state tante, infatti, le persone che si sono accostate a questo sport per la prima volta, chiedendo informazioni su come iscriversi e incominciare a praticare". In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Casalgrande, era presente la vicesindaca Valeria Amarossi: "Gli sport cosiddetti minori che continuano a mettere in risalto i valori più veri: educazione, disciplina e gentilezza"; ha detto, grata all’assessora scandianese Roberta Ferioli per la preziosa collaborazione.