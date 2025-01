Tpi.it - Usa, Trump minaccia di “riprendersi” il Canale: Panama si rivolge all’Onu

Il governo disi è rivolto al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres esprimendo preoccupazione per l’intenzione dichiarata del presidente degli Stati Uniti Donalddi riprendere il controllo del, anche con l’uso della forza. Unache il presidente panamense Jose Raul Mulino non ritiene seria.In una lettera inviata a Guterres dall’ambasciatore panamense al Palazzo di Vetro di New York Eloy Alfaro de Alba, il governo dell’istmo definisce “preoccupanti” le dichiarazioni di, ricordando come la Carta delle Nazioni Unite proibisca a qualsiasi Stato membro dell’Onu di “re o usare la forza” contro l’integrità territoriale o l’indipendenza di un altro Paese. “Chiediamo i vostri buoni uffici a trasmettere questa comunicazione ai 15 membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (di cuifa parte dal 1° gennaio, ndr)”, sottolinea la missiva, divulgata alla stampa dal governo panamense.