Anteprima24.it - Una vettura della polizia locale danneggiata dai tifosi del Napoli a Capodichino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUnadiè statada un gruppo diche si stavano recando all’aeroporto diper accogliere la squadra deldopo la partita con l’Atalanta. Lo denuncia il sindacato Csa (CSA Regioni Autonomie Locali) che, come si apprende da quanto pubblicato sul sito on line dell’organizzazione sindacale, ha inviato una segnalazione, tra gli altri, al PresidenteRepubblica Sergio Mattarella e alla Procura di. Il fatto è accaduto domenica scorsa in viale Umberto Maddalena. “Tali pseudo-bloccavano il veicolo difacendolo oscillare a suon di spintoni a destra ed a manca, lo ammaccavano, rompevano il tergicristallo posteriore, sputavano ed inveivano ulteriormente e continuativamente a suon di pugni e calci.