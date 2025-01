Una reliquia di San Giovanni Paolo II sarà esposta in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

si prepara a vivere un momento di profonda devozione: una ciocca di capelli di SanII, custodita in un ostensorio,presso la Cattedrale San Marco e nella cappellina del Redentore. L’arrivo della, proveniente dalla parrocchia San Marco di Teggiano (Salerno), è previsto per il 26 gennaio, segnando l’inizio di una settimana di celebrazioni religiose e momenti di venerazione.Una tappa speciale nella Rete delle città marcianeL’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rete delle città marciane, che accomuna sette regioni italiane nel rito di San Marco. “Siamo orgogliosi di ospitare questanella nostra città,” ha dichiarato il sindaco di, Matilde Celentano. “Questo evento rappresenta un’occasione unica per i cittadini die delladi venerare il Santo che ha segnato profondamente la storia contemporanea e il dialogo tra le religioni.