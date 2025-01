Nuovouniverso.com - Un misterioso oggetto interstellare potrebbe aver cambiato il nostro Sistema Solare

Un ospitee il mistero delle orbite planetarieIl, un complesso e intricato balletto cosmico, nasconde segreti affascinanti. Tra questi, le orbite insolite dei pianeti giganti come Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Perché non seguono traiettorie perfettamente circolari o completamente allineate? Una nuova teoria avanza un’ipotesi audace e intrigante: un massiccioattrsato il, alterando per sempre le orbite di questi colossi gassosi.Gli scienziati da tempo cercano di spiegare le anomalie nelle orbite planetarie, ma le spiegazioni tradizionali, come le interazioni gravitazionali interne o l’influenza del disco protoplanetario, non risultano del tutto convincenti. E se la risposta arrivasse dallo spazio profondo, portata da un “visitatore” alieno?Le orbite dei pianeti giganti e l’ipotesi dell’intruso cosmicoLe orbite dei pianeti giganti presentano due particolarità: un’eccentricità lieve ma evidente e un’inclinazione rispetto al piano orbitale ideale.