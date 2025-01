Un manipolo di cantautori molto sofisticati alla conquista di Sanremo 2025

Leggi su Gqitalia.it

Oltre alle influenze urban e rap, ildi Carlo Conti non ci regalerà niente di rock (nonostante i Modà), questo sia chiaro. Tuttavia si distinguerà per una marcata presenza diche, con il loro stile inconfondibile, riporteranno in auge un genere che sembrava faticare a trovare spazio nelle scorse edizioni.Tra gli autori che abbiamo ascoltato all’anteprima stampa delle canzoni del Festival, Brunori Sas, Joan Thiele e Lucio Corsi sono tra i protagonisti di spicco di questo rinnovamento. Grazie a loro, il cantautorato italiano, ora rinnovato nei suoni e nelle tematiche, riesce a mantenere intatta la sua vocazione narrativa e, al tempo stesso, la sua capacità di toccare corde profonde, dimostrando che il genere ha ancorada dire. I brani che tutti e tre porteranno ahanno in comune una grande dote, oggi rarissima: saper coniugare introspezione, sperimentazione e una particolare cura nei testi.