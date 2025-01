Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Ingresso di Kiev nella Nato se Trump dicesse di sì”

Nel giorno del suo giuramento come presidente, Donaldpromette di mettere fine al conflitto allo stesso tempo afferma che saranno probabili nuove sanzioni alla Russia se Putin non accettasse di negoziare. Intantodichiara: “L’Europa si dia una mossa se vuole contare nei negoziati per la fine della guerra”. IN AGGIORNAMENTO: “sedi si” “La maggior parte dei Paesi ci ha supportato, ma quattro, in particolare, no: la Germania, la Slovacchia, l’Ungheria e gli Stati Uniti. In tutti e quattro questi Paesi tutto dipende dagli Usa: penso che seche è il momento per far entrarenell’alleanza, lo seguirebbero tutti”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin una intervista a La Stampa. Su quanti uomini occorrano secondo lui per una eventuale forza di pace che dovrà essere impegnata inuna volta finita la guerra,ha detto: “Duecentomila persone da tutta Europa, è il minimo.