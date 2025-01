Ilrestodelcarlino.it - Turista picchiato a sangue in pieno centro a Bologna: “Pensavo che non ne sarei uscito vivo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 22 gennaio 2025 –massacrato di botte inper lo zaino mentre stava tornando in hotel. E’ successo martedì notte poco dopo le 2 in via Altabella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che lo hanno soccorso e hanno raccolto la denuncia del 29enne facendo scattare subito la caccia agli aggressori. Il racconto della vittima "Ho trascorso una serata piacevole sotto le Due Torri – ha raccontato la vittima del pestaggio ai militari dell’Arma –. Mentre tornavo in albergo mi sono sentito ‘braccato’ da tre uomini che dopo avermi pedinato e rincorso, mi hanno fermato, spinto a terra e massacrato di botte, con calci e pugni al volto, nel tentativo di sottrarmi lo zaino, ma non ci sono riusciti”. "Ho usato le poche forze che mi erano rimaste – ha aggiunto – per difendermi poi, ferito e stremato, quando ho sentito il voltodi, ho abbandonato ogni resistenza”.