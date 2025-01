Tunisia ucciso in casa un ex professore italiano durante una rapina | portati via auto e cellulare

Leggi su Dayitalianews.com

Un, un 73enne marchigiano exdi latino e greco, è statonella suaa Sousse, in, in seguito ad una. L’uomo era residente in Italia, ma da quanto si apprende trascorreva diversi mesi nella località tunisina dove aveva unadi proprietà.Lasfociata nel sangueDalle notizie trapelate finora l’uomo era originario di Ascoli Piceno ed era molto conosciuto dalla comunità italiana che vive nella cittadina tunisina. Come riferisce l’Ansa l’uomo ha subito una, sfociata nel sangue, e i ladri gli hanno portato via l’e il. L’ambasciata italiana di Tunisi è in contatto costante con la Farnesina, che sta supportando la famiglia della vittima per favorire e velocizzare il rimpatrio in Italia della salma. Come riferito dal ministero l’uomo non era iscritto all’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).