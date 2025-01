Iltempo.it - Tunisia, italiano ucciso all'interno della propria abitazione a Sousse

Un cittadinoè stato aggredito eieri sera, 21 gennaio, nella città di, situata sulla costa orientale. Lo ha confermato la Farnesina ad «Agenzia Nova», precisando che l'ambasciata d'Italia a Tunisi è in contatto con la famiglia per organizzare il rientrosalma in Italia. Fonti tunisine hanno riferito che l'uomo sarebbe stato aggredito nella sua. La vetturavittima, inoltre, sarebbe stata rubata. Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'uomo sarebbe un 73enne marchigiano, ex professore di latino e greco e residente in Italia ma con una proprietà per le vacanze nel Paese nordafricano.