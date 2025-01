Lanotiziagiornale.it - Trump spinge per la pace mentre l’Ue si prepara alla guerra con la Russia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Da un lato, Donaldinsiste quotidianamente – non senza dichiarazioni discutibili – sulla possibilità di giungere in tempi rapidiin Ucraina; dall’altro, l’Unione Europea vede ancora molto lontana la conclusione delle ostilità e, per questo, continua a parlare di armi perrsi allo scontro con la. Sono lontani i tempi in cui gli Stati Uniti di Joe Biden esi muovevano all’unisono per supportare la resistenza dell’Ucraina di Volodymyr Zelensky contro l’avanzata delle truppe di Vladimir Putin.Come avviene da giorni, il nuovo inquilino della Casa Biancaper riavviare il dialogo con lo zar, così da trovare una exit strategy per unache appare sempre più senza via d’uscita. Un pressing costante sul quale, secondo il tycoon, sarebbe d’accordo anche Zelensky, che gli avrebbe detto di “volere la”, omettendo però che il leader ucraino parla sempre di un accordo “giusto” che preservi l’integrità territoriale dell’ex repubblica sovietica.