Lettera43.it - Trump minaccia Putin: «Subito un accordo per la fine della guerra o sanzioneremo la Russia»

Se non ci sarà una breve tra Mosca e Kyiv, Donaldnon avrà altra scelta «se non imporre più tasse, dazi e sanzioni su tutto quello che viene venduto dallanegli Stati Uniti». Lo ha scritto lo stesso presidente Usa sul suo social Truth.Vladimire Donaldnel 2019 (Getty Images).The Donald ha poi continuato: «Non cerco di fare male alla, mi piace il popolo russo e ho sempre avuto una relazione molto buona con il presidente Vladimir. Non dobbiamo dimenticarci che laci ha aiutato durante la Secondamondiale».: «Possiamo far finire lanel modo più semplice o nel modo più difficile»ha poi aggiunto, sempre rivolgendosi ae parlando del conflitto in Ucraina. «Faccia unora e mettaa questaridicola, che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente! Possiamo farlo nel modo più semplice o nel modo più difficile: e quello più facile è sempre il migliore».