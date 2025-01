Lettera43.it - Trump lancia il progetto Stargate: investimenti da 500 miliardi sull’IA

Donaldha annunciato un maxi investimento da 500di dollari per sviluppare l’IA. A poche ore dal suo insediamento alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha infatti svelato il, joint-venture di Softbank, Oracle e OpenAI per costruire «un’infrastruttura fisica e virtuale necessaria per l’intelligenza artificiale». I tre colossi della tecnologia si impegneranno a investire subito 100di dollari con l’obiettivo di arrivare almeno a 500 entro quattro anni. «È una clamorosa dichiarazione di fiducia nel potenziale dell’America», ha affermato il tycoon. Al suo fianco il Ceo di OpenAI Sam Altman, il presidente di Oracle Larry Ellison e l’ad di Softbank Masayoshi Son, cui sarà affidata la presidenza. Partner hi-tech saranno invece Nvidia, Microsoft e Arm, che si impegneranno a rendere gli Stati Uniti sempre più leader del settore.