Lettera43.it - Trump intende imporre dazi del 10 per cento alla Cina a partire da febbraio

Leggi su Lettera43.it

Martedì Donaldha annunciato l’intenzione dideidel 10 persulle importazioni cinesi adal 1°. Parlando dCasa Bianca,ha giustificato la decisione accusando ladi facilitare l’ingresso del fentanyl attraverso il Canada e il Messico. Questa sostanza, un oppioide circa 50 volte più forte dell’eroina, è responsabile di decine di migliaia di morti per overdose negli Stati Uniti ogni anno e di una grossa crisi sanitaria nel Paese. Lunedìaveva già minacciato didel 25 persulle importazioni dal Canada e dal Messico accusandoli di consentire l’ingresso di droga e migranti illegali negli Stati Uniti.ha anche parlato in modo generico dell’intenzione dinuovicontro i prodotti che provengono dai paesi dell’Unione europea, per una questione di «equità commerciale», ha detto.