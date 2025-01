Panorama.it - Trump e lo ius soli: come stanno davvero le cose

Grande scalpore ha suscitato il fatto che Donaldabbia firmato un ordine esecutivo, si è detto, contro lo ius. Da più parti, si sono levate lamentele sia dal punto di vista politico che tecnico. C’è infatti chi fa notare che lo iusè disciplinato dal Quattordicesimo emendamento. Ne consegue che un semplice ordine esecutivo non può certo abrogarlo.E allorarealmente le? In realtà, con quel decreto il presidente non ha abrogato lo ius. Ha semmai prescritto una sua interpretazione più restrittiva, sostenendo che tale principio non può valere per i figli degli immigrati irregolari o dei visitatori temporanei. Una decisione, quella di, che ha un valore prevalentemente deterrente. Tuttavia, per capire la questione dal punto di vista tecnico, è necessario fare brevemente un passo indietro.