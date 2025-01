Quifinanza.it - Trump e la guerra commerciale all’Europa tra dazi e i ritiri da Oms e Ocse

Donaldnon sta perdendo tempo e, tra una firma e l’altra per l’uscita dall’Oms e dall’accordo sulla tassazione delle multinazionali, trova il tempo di minacciare l’Europa, il Canada e il Messico con nuovie ancora: è iniziata la?A Donaldpiace minacciare le nazioni con i. È il suo modo per dire che gli Stati Uniti sono stati trattati male dagli altri Paesi (almeno secondo lui) e che per questo vuole giustizia. Le parole sono del presidente stesso, che, in merito a presunti squilibri commerciali, ha affermato: “Ci hanno trattato male. Se non fai così, non si ottiene giustizia”.Parole che si tramutano in una serie di iniziative, o future tali, che preoccupano un po’ tutti, oltre che i mercati. L’Europa è avvertita ufficialmente, ancora una volta, mentre ormai certi sono ia Canada e Messico a partire dal 1° febbraio.