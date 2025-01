Trump dà la grazia a Ross Ulbricht il fondatore di Silk Road | la piattaforma per comprare droga sul dark web

Leggi su Open.online

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha reso noto tramite il suo social Truth di aver firmato un perdono totale e incondizionato per, l’uomo che gestiva: un mercato nero delweb in cui venivano commercializzate droghe illegali, strumenti utili agli hacker e passaporti rubati, acquistabili pagando in bitcoin., noto anche con lo pseudonimo di Dread Pirate Roberts, era stato condannato all’ergastolo nel 2015 per il reato di cospirazione atta al traffico di, al riciclaggio di denaro e commettere crimini informatici. Secondo le carte del processo citate dalla Bbc, nel periodo in cuiha operato a pieno regime, dal 2011 al 2013, tramite lasono stati comprati e venduti 200 milioni di dollari di. Volevo dare alle persone privacy e anonimatoInoltre, la procura sosteneva durante il processo cheavesse ordinato sei omicidi, ma non ci sono prove che questi siano stati effettivamente commessi.