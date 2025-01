Notizie.com - Treni, disagi e presunti sabotaggi: il lungo elenco di Matteo Salvini alla Camera. “Frange anarcoinsurrezionaliste rivendicano gli attacchi”

Leggi su Notizie.com

“Un’escalation preoccupante che non abbiamo mai voluto evidenziare in attesa di raccogliere informazioni più precise”.: ildi. “gli” (ANSA FOTO) – Notizie.comIl vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a pochi giorni di distanza dal rinvenimento di una catena sulla linea ferroviaria, ha informato lasulla situazione della rete nazionale dei.Un’informativa urgente che lo stesso Ministro aveva richiesto. Sullo sfondo una serie di episodi anomali e lo spettro deicon tanto di denunce da parte del Gruppo Fs. E poi i cittadini infuriati per i ritardi e i, le opposizioni che per giorni hanno incalzato il leader della Lega.