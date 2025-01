Quotidiano.net - Tre offerte vincolanti per gli asset industriali dell'ex Bellco a Mirandola

Per rilevare gli'exdi(Modena) sono arrivate tre. Lo ha reso noto la proprietà Mozarc Medical, in occasione del tavolo tenutosi stamattina al Mimit a Roma. Due sembrano essere quelle che convincono maggiormente i sindacati. La prima coinvolge il fondo cinese quotato in Borsa Tianyi e Norrdia, azienda svedese fondata da un gruppo di ex managera Gambro. Il consorzio sarebbe interessato a rilevare la linea 1 e la Clearum, un'azienda tedesca di proprietà di Mozarc con sede a Rostock. L'obiettivo è essere presente nel biomedicale europeo nella dialisi acuta e di prendere parte del businessa giapponese Nikkiso nel mercato acuto. L'occupazione, in prospettiva, sarebbe quasi piena. Nell'acuto si arriverebbe a 125 occupati (81 a giugno di quest'anno e gli altri assorbiti tra il 2026 e il 2027).