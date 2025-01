Spettacolo.periodicodaily.com - Trasimeno Music Festival 2025, 20ª Edizione Dal 26 Giugno al 2 Luglio 2025

Dal 26al 2si svolgerà la 20ªdella manifestazioneale internazionale, con un concerto “Anteprima” il 25, organizzato dall’omonima associazione e con la direzione artistica della pianista canadese Angela Hewitt.Celebrazione dellaa,Dal 26al 2, la splendida Umbria, ospiterà la 20ªdel, un evento che celebra laa classica internazionale. Per rendere omaggio a questo anniversario speciale, iloffrirà un programmaale ricco e variegato, con 8 concerti in luoghi suggestivi e prestigiosi. In anteprima, il 25, si terrà un concerto speciale a Magione, prima dell’inizio ufficiale del.Unin Location UnicheIlsi terrà in luoghi magici e suggestivi di Perugia e Magione, come la Basilica di San Pietro, il Teatro del Pavone e l’Auditorium San Francesco al Prato a Perugia, e il Castello del Sovrano Militare Ordine di Malta a Magione, oltre alla Piazzetta del borgo lacustre di San Savino, a Magione.