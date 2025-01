Ilrestodelcarlino.it - Trapianto di microbiota ‘in trasferta’ su un bimbo: così i medici del Sant’Orsola gli hanno salvato la vita

Bologna, 22 gennaio 2025 – Dopo aver trapiantato il bambino più piccolo in Europa e averdieci vite nel 2024, l’équipe dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ircss Policlinicodi Bologna, insieme all’équipe di Gastroenterologia, per la prima volta ha effettuato un complesso intervento nell’ospedale San Matteo di Pavia, dove ilpediatrico è stato trasportato come un organo. Primo“in trasferta” su undi appena 4 anni con un quadro clinicograve che non poteva essere spostato. Ildipediatrico Dieci vite salvate in un anno La malattia dopo ildi midollo A cosa serve ilL’orgoglio della Regione Emilia-Romagna Cos’è ilintestinale Come diventare donatori Ildipediatrico Prosegue e cresce l’impegno delsui trapianti dipediatrico per la cura dei piccoli pazienti oncoematologici.