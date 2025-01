Tragedia disumana Il compleanno finisce in tragedia | sorelline morte feriti gravi in ospedale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un neonato ha perso la vita e altre cinque persone sono state ricoverate ina seguito di un devastante incendio domestico nel sobborgo di Rokeby, nei pressi di Hobart. I servizi di emergenza sono stati allertati intorno alle 9 di domenica mattina per un incendio in Benboyd Circle, a circa 17 minuti dal centro di Hobart. All’arrivo di polizia e vigili del fuoco, la casa risultava completamente avvolta dalle fiamme.All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita di un neonato. Un altro bambino e un adulto, entrambi incondizioni, sono stati immediatamente trasportati al Royal Hobart Hospital. Purtroppo, due giorni dopo, la sorella della prima vittima è morta in. L’incendio, che secondo le autorità è scoppiato nel salotto, si è verificato durante una riunione familiare in occasione del quintodi Jordan, sorella maggiore di Harlyn.