Tradimento Anticipazioni | Mualla Vuole Rapire Il Piccolo Can!

: Oylum dà alla luce ilCan che viene fin da subito minacciato da, che ha intenzione di sequestrarlo. Guzide è pronta a tutto ed Oylum si riavvicina molto a lei!prosegue e, nel corso delle puntate, al centro dell’attenzione ci sarà Oylum, perché il suo bambino Can rischierà di essere rapito. A quel punto ci sarà una grande mobilitazione per cercare di evitare il peggio e ci saranno degli scontri a cui ovviamente anche Guzide prenderà parte. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo unpasso indietro.: dove eravamo rimasti?Yesim continua a cercare di manipolare Tarik, che se ne rende conto e cerca di gestire al meglio la situazione. Sezai sembra essere sempre più vicino alla sua libertà, mentre i piani di Ozan contro Oltan non vanno per il verso giusto e finiscono per ritorcersi contro di lui.