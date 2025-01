Lapresse.it - Torino, situazione drammatica davanti a ufficio migranti di corso Verona: oggi arrivano tensostrutture

all’immigrazione diin. Decine di persone stanno al freddo e sotto la pia da orari notturni, per mettersi in coda e cercare di accedere all”, spesso con scarso successo. A denunciarla sono stati diversi attivisti e i sindacati, in particolare la Cgil, chescrive: “Finalmente, dopo settimane di protesta messe in atto dalla CGIL, abbiamo registrato questa mattina un primo segnale di intervento coordinato da parte di Prefettura, Comune ed Esercito. Da quanto apprendiamo, arriveranno già nel pomeriggio dii WC chimici che abbiamo chiesto due giorni fa e leche possano offrire riparo e condizioni decorose alle persone in attesa. Soluzioni temporanee che fanno seguito a quelle già individuate della Protezione Civile e della Croce Rossa e che saranno messe in atto in modo strutturato a partire da questa sera, come ha dichiarato il Comune di, cui abbiamo chiesto nella tarda mattinata diproprio negli spazi didi dareagli impegni presi”, si legge in una nota.