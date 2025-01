.com - Ti sposo ma non troppo con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta al Manzoni di Milano

in scena al Teatrodicon Tima non, commedia scritta e diretta dallo stesso: nel cast anche Fabio Avaro e Siddhartha PrestinariDal 21 gennaio al 2 febbraio 2025sono in scena al Teatrodi(qui il sito internet ufficiale) con Tima non, commedia scritta e diretta dallo stesso: nel cast anche Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari.Dopo il successo travolgente di Scusa sono in riunione. ti posso richiamare?, ArtistiAssociati è fiera di presentare un nuovo, imperdibile spettacolo che ridefinisce il concetto di commedia romantica. Tima nonnon è solo una storia d’amore: è uno specchio graffiante e illuminante delle relazioni contemporanee, un testo che intreccia leggerezza e profondità per raccontare le complessità del cuore umano.