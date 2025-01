Thuram evita alibi | Napoli senza coppe? Noi abbiamo vinto lo Scudetto giocando la Champions

Leggi su Ilnerazzurro.it

La sfidasembra procedere anche a distanza, anche con dei tentativi di spegnere incendi tra le parti: dopo l’ultimo turno di Serie A, la sfida al vertice sembra configurarsi tra Inter (seconda ma con una partita in meno) e(capolista del campionato) a tre lunghezze di distanza.L’opinione pubblica di giornalisti ed esperti calcistici vedono ilcon una marcia in più, vista la mancata asnelleeuropee (ed anche quella nazionale). Sulla questione è intervenuto anche Marcusdurante la conferenza tenutasi ieri, martedì 21 gennaio, in vista della sfida dicontro lo Sparta Praga.: “Niente scuse. Lautaro è un leader”Settima giornata diLeague 2024/25, nell’inedita fase a campionato che sta tenendo occupate le squadre sul versante europeo.