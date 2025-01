Calciomercato.it - Thiago Motta e un nuovo acquisto nella bufera: “Sembra Arthur. Colpa grave su Koopmeiners”

Leggi su Calciomercato.it

Fa discutere la prestazione negativa della Juventus in Champions League dopo il pareggio a reti bianche contro il BrugesPrestazione scialba per la Juventus sul campo del Bruges in Champions League e bicchiere mezzo vuoto per la squadra bianconera.(LaPresse) – Calciomercato.itLa ‘Vecchia Signora’ centra l’accesso ai playoff, anche se ormai è praticamente sfumata la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Ancora un pareggio per la Juve dopo il convincente successo in campionato contro il Milan, con l’undici diche ha creato poco o nulla davanti per meritare i tre punti. L’allenatore italo-brasiliano e alcuni singoli finiscono sotto la ghigliottina della critica all’indomani della trasferta in Belgio: “La pochezza tecnica di questa partita mi ha colpito in negativo – spiega Roberto Pruzzo a ‘Radio Radio’ – L’allenatore è responsabile in parte perché poi in campo vanno i giocatori.