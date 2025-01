Terrore in Germania folle accoltella passanti a caso | due morti c’è anche un bambino

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo l’attentato ai mercatini natalizi di Magdeburgo, con unche investì e uccise diverse persone con la sua auto, laripiomba neldopo l’aggressione con un coltello da parte di un uomo in un parco di Aschaffenburg, in Baviera. L’agguato si è consumato oggi 22 gennaio, intorno le 11:45, nel centralissimo parco Schontal.L’aggressione inCome ha riferito la Bild un uomo avrebbe iniziato adre diverse persone nel parco, a quanto pare senza uno schema preciso, e il bilancio sarebbe molto grave: due, di cui uno sarebbe un, e due feriti. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare l’assalitore, ma per il momento non sono noti i motivi che lo hanno spinto a compiere questa follia.La situazione è allarmante inperché il 31 dicembre si verificò un episodio simile a Berlino, dove un uomo apparentemente senza motivo hato persone aprovocando diversi feriti.