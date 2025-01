Thesocialpost.it - Terremoto nella notte, svegliati dalla scossa improvvisa

Tanta pauradel 22 gennaio a seguito di unadidi magnitudo 5.2: il sisma è stato registrato alle 22:38 di martedì ora locale nel Mar Egeo, davanti alle coste della Turchia. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro al largo della provincia di Canakkale. Per fortuna, al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose: alcuni utenti hanno segnalato di essersia seguito della.L'articoloproviene da The Social Post.