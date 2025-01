Ilfattoquotidiano.it - Tasse raddoppiate per cittadini e imprese: ecco cosa rischia l’Italia (e la Ue) dopo il memorandum di Trump contro l’accordo Ocse

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’uscita degli Usa dalsulla tassazione globale delle multinazionali potrebbe sfociare in un raddoppio dellepere aziende europee. A partire probabilmente da quelle di Italia, Austria, Francia e Spagna. È quello che emerge da una lettura attenta delfirmato da Donaldsubitol’insediamento per sancire la “nullità” negli Stati Uniti dell’intesa di compromesso firmata nel 2021 con l’obiettivo di fermare la corsa al ribasso nell’imposizione sulle grandi corporation. Nel documento il presidente chiede al nuovo segretario al Tesoro, il finanziere Scott Bessent, di presentargli entro 60 giorni delle “opzioni per la protezione da misure fiscali discriminatorie ed extraterritoriali“. Una frase che ricalca quella contenuta nella sezione 891 del Codice fiscale federale del 1986, il cui titolo è inequivocabile: “Raddoppio delle aliquote fiscali sue aziende di alcuni Paesi stranieri”.