Agi.it - Tamberi pensa al ritiro. "Forse è il momento..."

AGI - "è giunto ildi prendere quella decisione.". È il post che appare, su sfondo nero, in una story pubblicata su Instagram da Gianmarco. Una frase criptica che pero' potrebbe riguardare il prosieguo della sua carriera. Eliminato alla seconda misura della finale olimpica del salto in alto a Parigi dopo essere stato alle prese per giorni con delle coliche renali che ne avevano messo in dubbio fino all'ultimo la presenza, Gimbo aveva fatto sapere di volersi prendere del tempo. "Di solito si riparte ponendosi un nuovo obiettivo, qualcosa che ti stimola abbastanza per andare oltre le difficoltà che hai avuto - aveva detto da Casa Italia nel giorno di chiusura dei Giochi - Possore a tutto ma la cosa che faccio più fatica a vedere è mettere lo sport di nuovo davanti a tutto.