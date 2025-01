Lettera43.it - Tamberi pensa al ritiro? «Forse è il momento di prendere quella decisione», il messaggio su Instagram

Gianmarcoè prossimo al? Alle 19 del 22 gennaio, il campione olimpico di salto in alto ha pubblicato una storia criptica con le parole: «è giunto ildi». Un annuncio che ha subito attirato l’attenzione di tifosi e media., oro a Tokyo 2020 e portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha vissuto un’estate complicata. La sua partecipazione olimpica è stata condizionata da una colica renale che gli ha impedito di esprimersi al meglio in finale. Dopo quell’esperienza, il 36enne marchigiano aveva deciso di prendersi del tempo per riflettere sul proprio futuro sportivo. Dopo i Giochi di Parigi,aveva affermato che avrebbe partecipato alle competizioni della nuova stagione. Il recentesocial, però, sembra lasciare spazio a nuove valutazioni.