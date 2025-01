Thesocialpost.it - Tamberi pensa al ritiro dopo la delusione di Parigi: “Faccio fatica”

Gianmarcoe il dubbio sul futuro: “Forse è giunto il momento.”Un messaggio criptico sui social ha riacceso le speculazioni sul futuro di Gianmarco. Il campione olimpico di salto in alto ha pubblicato una storia su Instagram con una frase che lascia spazio a interpretazioni:“Forse è giunto il momento di prendere quella decisione.”Parole enigmatiche che potrebbero riferirsi a una scelta importante per la sua carriera sportiva.il trionfo a Tokyo 2020,ha continuato a competere ai massimi livelli, ma gli ultimi mesi non sono stati privi di difficoltà, tra cui alcuni problemi fisici che lo hanno condizionato nelle ultime competizioni.Ladie la riflessione sul futuroLo scorso agosto, ai Mondiali diha affrontato una gara complicata, anche a causa di coliche renali che hanno messo in dubbio la sua partecipazione fino all’ultimo.