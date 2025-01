Oasport.it - Tabellone Champions League volley femminile: Conegliano e Scandicci evitano derby, un turno in più per Milano

Si è delineato ildella fase a eliminazione diretta della2024-2025 di. A determinare la griglia sono stati i piazzamenti ottenuti dalle squadre al termine della fase a gironi: le vincitrici dei cinque raggruppamenti hanno staccato il biglietto per i quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno passare dai playoff. Destino diverso per le tre formazioni italiane che partecipano alla massima competizione europea.sono già qualificate ai quarti di finale, mentredovrà passare dalpreliminare. Le Campionesse d’Europa attendono la vincente del confronto tra le polacche del Developres Resovia (già battute per due volte nel gruppo A) e le tedesche dello Stoccarda. La compagine toscana, invece, aspetta chi avrà la meglio nella sfida tra le serbe del Tent Obrenovac e le polacche del Budowlani Lodz.