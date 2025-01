Lettera43.it - Super Bowl 2025: dove seguirlo in tv Italia

Il, l’edizione numero LIX della manifestazione sportiva più seguita al mondo, è pronto a catalizzare l’attenzione degli appassionati di football americano e di milioni di curiosi in tutto il mondo. Con un mix unico di competizione sportiva e spettacolo, l’evento si conferma una delle serate più attese dell’anno. Scopriamo insieme i dettagli più importanti: dalla data e l’orario alla possibilità diin, fino al luogo che farà da cornice alla finale e alle squadre che si contenderanno il prestigioso trofeo.Quando si terrà ilTravis Kelce dei Kansas City Chiefs (Getty).Ilsi giocherà domenica 9 febbraio. Negli Stati Uniti, il calcio d’inizio è previsto per le 18.30, mentre insaranno le 00.30 del 10 febbraio. Questa data è già cerchiata in rosso per milioni di appassionati, che si preparano a vivere una notte ricca di emozioni.