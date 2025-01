Ilrestodelcarlino.it - Successo della Cesena 2005. Villa Verucchio ko 77-65

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Corroborante e preziosa vittoria per laBasketche nel campionato di Divisione Regionale 1 lo scorso sabato sera ha battuto 77-65 (24-20; 50-34; 62-47), compagine che precedeva I biancazzurri di 4 punti in classifica, ora ridotti a due. A Rossi, Montaguti e Oscar Pezzi in serata di gala, si sono affiancati Nocerino e Ivan Pezzi (classe 2007) ormai solidissime colonne portanti del progetto elaborato dallo staff tecnico che in più di una occasione hanno battuto la difesa ospite e ancor di più hanno limitato con coraggio e abnegazione le pericolose bocche da fuoco riminesi. Si parte subito con le marce altissime e il punteggio sale in fretta grazie alla serie di triple che piovono da una parte e dall’altra. Si procede appaiati fino alla sirena del quarto che registra il mini allungo di casa con la bomba di Oscar Pezzi e il canestro da sotto del fratello Ivan su rimbalzo offensive.