Ilfattoquotidiano.it - Su “Oggi” le foto di Maria Rosaria Boccia con il pancione: “È incinta? Chi è il papà?”

in giro per Pompei con il. È lache compare sulla copertina del nuovo numero di “” con il titolo: “Nuovo colpo di scena: È? Chi è il?“. Il settimanale pubblica diversi scatti esclusivi che mostrano l’imprenditrice – al centro dello scandalo che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura – in giro per la cittadina campana.Il settimanale ha anche sentito un ginecologo milanese che, osservando le immagini, ha detto che quella “pancia sembra molto naturale” confermando l’ipotesi di una gravidanza che potrebbe “essere di sei mesi“. Pertanto l’eventuale concepimento sarebbe da far risalire ai primi di luglio.L’ex ministro, dopo le dimissioni, ha presentato un esposto che ha portato all’apertura di un’indagine per lesioni aggravate e minaccia a corpo dello Stato.