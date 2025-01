Universalmovies.it - Star Wars | Ryan Gosling nel cast del film di Shawn Levy?

La celebre “Galassia Lontana Lontana” disi avvia a tornare al cinema nel prossimo futuro, ed a quanto pare potrebbe contare sul fascino di.Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il divo hollywoodiano sarebbe entrato in trattative per un ruolo da protagonista nelaffidato da tempo al regista. La fonte ha inoltre affermato che questosarà il prossimo capitolo della sagaad entrare in produzione.viene dal successo globale ottenuto con Barbie, ma anche dal flop al botteghino di The Fall Gui,che a detta di molti avrebbe meritato miglior sorte.Suldivige il solito mistero, ma pare che si tratterà di una storia slegata dalla saga degli Skywalker, a tal proposito le recenti dichiarazioni del regista vanno in quella direzione:“Voglio realizzare qualcosa che mi sembri organico, sia nel tono sia nei personaggi, quindi credo che certamente ci sarà la Forza, e una connessione con qualcosa di più grande di noi stessi.