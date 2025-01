Ilgiorno.it - Spaccio nei boschi. Smantellato un market della droga. Cinque in manette

ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dagli agenti del Comando intercomunale di Polizia locale di Castano Primo e Nosate, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio, su richiestaProcuraRepubblica locale. I destinatari sono accusati di numerosi reati legati allodi sostanze stupefacenti nelle areeve di Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo. Gli arresti sono il risultato di un’indagine complessa condotta dall’Ufficio di Polizia Giudiziaria Castanese e coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, che ha portato a contestare 40 capi d’accusa ai soggetti fermati. Le catture sono state effettuate in collaborazione con l’Ufficio Investigativo del Commissariato di Polizia di Busto Arsizio. Le indagini, condotte con metodi tradizionali e tecniche avanzate, hanno permesso di smantellare due gruppi organizzati che gestivano “” in più punti disituati nelle areeve adiacenti a via Oleggio di Castano Primo, via Cerone di Nosate, via Tornavento di Castano Primo, l’ecocentro di Lonate Pozzolo, via Ceresio e la zona di Sant’Antonino a Lonate Pozzolo.