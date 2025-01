.com - “Sono come te” è il nuovo singolo dei Fantasmi dal Futuro

dalDa venerdì 24 gennaio 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “TE” (Blackcandy Produzioni), ildeiDAL, estratto dall’EP omonimo in uscita il 31 gennaio.“te” è un brano che parla di disillusione e della sensazione di essere intrappolati in una situazione senza via d’uscita. Tuttavia, offre un conforto sottile, scaturito dalla consapevolezza che questa condizione è condivisa da molti. La musica, intensa e pulsante, trasmette un’energia capace di infondere speranza. Il sound riflette l’identità che caratterizza la band: basso e batteria potenti, chitarra ariosa e voce filtrata. Con una struttura musicale radicata nel rock e una vocalità che si proietta nell’era moderna, la canzone coniuga solide radici con uno sguardo verso la contemporaneità.