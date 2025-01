Universalmovies.it - Sonic 4 | Paramount ha fissato la data d’uscita del film

Il successo commerciale della saga cinematografica legata al marchiothe Hedgehog è sotto gli occhi di tutti, ed è per questo che non stupisce che4 è divenuto una priorità perPictures.Con un annuncio a sorpresa – ma neanche troppo a dire il vero – lo studios ha fatto sapere che4 uscirà nelle sale USA a partire dal 19 marzo 2027, ossia una settimana prima delle vacanze pasquali. Ad oggi nello stesso periodo sono presenti solo unsenza titolo Universal Pictures ed un altrosenza titolo del franchise MonsterVerse (quello di Godzilla e Kong insomma).3 nei giorni scorsi è diventato ildella saga con il maggior incasso, avendo raggiunto 218,8 milioni di dollari in patria e 425 milioni di dollari in tutto il mondo. Inoltre le recensioni della critica sembrano assolutamente convinte dell’ottimo lavoro svolto dal regista Jeff Fowler (la nostra recensione a questo indirizzo).