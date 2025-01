Ilrestodelcarlino.it - Smart TV Samsung 4K da 65'': prezzo contenuto per una esperienza cinematografica di qualità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con loTVCrystal UHD 4K da 65 pollici (modello UE65CU7090UXZT, a voler essere precisi), è possibile ricreare la magia della saladirettamente nel proprio salotto. Con un pannello così generoso in termini di dimensioni e, perfetto anche per una serata in compagnia, per guardare film o partite, ci si può immergere in immagini nitide e colori vibranti che sembrano uscire dallo schermo. Ed è un anche un portale per il gaming, vista l'apposita sezione della piattaforma Tizen che permette di giocare in streaming tramite piattaforme come Xbox Cloud Gaming e Amazon Luna. E il? Grazie allo sconto Amazon del 14%, al momento è di soli 599 euro, compresa spedizione. Comprala, è in offertaTV 65'' diè perfetto per film, serie TV e anche videogiochi L'obiettivo di questoTV è di offrire unavisiva di alto livello, senza però chiedere all'utente di svuotare il portafogli.