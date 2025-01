Skriniar saluta il PSG c’è l’accordo con il nuovo club

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’avventura di Milanal Paris Saint Germain si è conclusa in queste ore. Il difensore slovacco aveva lasciato l’Inter nell’estate del 2023 per volare ai piedi della Tour Eiffel, una scelta che fece molto discutere viste le modalità con cui maturò, conche abbandonò l’Inter di sana pianta decidendo di non rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri e arrivando ai minimi storici cone tifosi. La parentesi parigina non ha particolarmente sorriso a, praticamente mai inseritosi a pieno nelle logiche di gioco e nei cuori dei tifosi, arrivando così all’inevitabile: lasciare Parigi.Una nuova avventuraDa tempo si era ormai capito come per lasciarsi la Francia alle spalle si fosse solamente in attesa del pretesto giusto. In questo anno e mezzo si è spesso parlato di un suo possibile ritorno in Italia, con Juventus e Napoli che non hanno mai smesso di seguire il giocatore, neppure in questa sessione di mercato.