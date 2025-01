Ilfattoquotidiano.it - Sinner-De Minaur, diretta Australian Open | Risultato live: a breve l’inizio del match

Jannikcontro Alex De. Il numero 1 al mondo e campione in carica contro l’idolo di casa e la speranza di tutto un Paese: tutto questo rappresenta l’ultimo quarto di finale degli2025. Sulla Rod Laver Arena,si augura di mettere in scena un film già visto: nei nove precedenti contro De, l’altoatesino ha sempre vinto e ha concesso un solo set (Sofia 2020). L’o però finora a Melbourne ha mostrato uno stato di forma impeccabile: spinto dal suo pubblico, non ha nulla da perdere contro la sua kryptonite. Al contrario, i dubbi perriguardano soprattutto la condizione fisica, dopo il malore accusato in campo contro Holger Rune durante gli ottavi di finale. Chi vince affronterà in semifinale Ben Shelton, che ha sconfitto in 4 set l’azzurro Lorenzo Sonego.